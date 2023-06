Les Allemands ont le moral au beau fixe - un défi pour les aéroports

FRANCFORT (dpa-AFX) - Malgré l'inflation et la hausse des prix, les Allemands ne perdent pas le moral pour les semaines les plus agréables de l'année. Peu avant le début des vacances d'été dans le Land le plus peuplé, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les organisateurs font état d'une forte demande et ont en partie augmenté leurs capacités. Après le chaos de l'été dernier, les aéroports doivent encore faire face à un test de résistance. Le secteur se montre confiant et pense que les choses iront mieux qu'en 2022.

Les voyages sont en moyenne plus chers

"Les prix des voyages ont augmenté, cela ne fait aucun doute", déclare le président de la Fédération allemande du voyage (DRV), Norbert Fiebig, en faisant référence à l'inflation globalement élevée. En raison de la hausse des coûts de l'énergie, c'est surtout la partie aérienne des voyages organisés qui est devenue plus chère. Pour les hôtels, s'y ajoute une hausse des prix des denrées alimentaires. Les augmentations de prix varient en fonction de la destination et de l'hôtel. Selon une évaluation du portail de comparaison Check24, la Sardaigne, par exemple, est même un peu moins chère qu'en été 2022. En moyenne, les 30 destinations les plus réservées ont toutefois coûté aux voyageurs à forfait environ huit pour cent de plus que pendant les vacances d'été 2022 pour les réservations effectuées jusqu'à fin mai.

Pas de grosses affaires de dernière minute

Selon les estimations de Fiebig, compte tenu de la forte demande et des capacités bien exploitées, il ne faut pas s'attendre à de grandes bonnes affaires de dernière minute pour l'été 2023. Cette année encore, il y aura des voyages pour ceux qui se décident à la dernière minute. "Toutefois, en raison de capacités encore légèrement inférieures à celles d'avant Corona, le choix ne sera selon toute vraisemblance pas aussi vaste que nous l'avons déjà vu par le passé".

Un défi pour les aéroports

Les représentants des aéroports et de l'industrie du voyage sont convaincus qu'un chaos aérien comme celui de l'année dernière ne se reproduira pas cet été. La situation reste un défi, a expliqué l'exploitant de l'aéroport de Francfort, Fraport. "Mais nous sommes prudemment optimistes pour les mois d'été à venir, en collaboration avec nos partenaires, afin de garantir une exploitation stable à FRA avec les temps d'attente habituels en période de vacances". L'été dernier, le manque de personnel des compagnies aériennes et des aéroports avait notamment entraîné des temps d'attente parfois longs lors de l'enregistrement et des problèmes avec les bagages.

Selon l'association des aéroports ADV, les aéroports ont entre autres amélioré les processus et recruté du personnel. Pour Ralph Beisel, directeur général de l'ADV, le déroulement en grande partie sans problème des vacances de Pâques n'était qu'une première mise à l'épreuve. "La pleine efficacité des processus ne se révèle que pendant les mois d'été, lorsque les terminaux, les aires de trafic et également l'espace aérien contrôlé par le contrôle aérien sont soumis en permanence à de fortes charges". Beisel s'attend à ce que la saison touristique 2023 soit nettement meilleure, mais que la gestion des périodes de pointe soit exigeante en fonction de l'aéroport et des processus. Le directeur de DER Touristik, Sven Schikarsky, n'exclut pas des temps d'attente plus longs aux heures de pointe. "Nous ne pensons toutefois pas qu'il y aura à nouveau un chaos aérien comme l'été dernier".

Une forte envie de partir en vacances

"Nous constatons que, malgré l'inflation, l'envie de partir en vacances et de voyager est à nouveau très forte", rapporte le chef de produit DER Touristik Schikarsky : "En termes de chiffre d'affaires, nous sommes au-dessus de l'été 2019 et, dans de nombreuses destinations, nous sommes également au-dessus en termes de nombre de clients, par exemple en Espagne, en Turquie, en Grèce, en Italie, en Égypte et en Tunisie". Tui, le plus grand groupe de voyages d'Allemagne, estime que la saison d'été a été forte "et que, pour la première fois ces dernières semaines, le nombre de clients a dépassé celui de 2019". Face à la demande, des organisateurs comme Alltours et Schauinsland-Reisen ont augmenté les contingents de vols ou proposent, comme le prestataire spécialisé Chamäleon Reisen, des dates supplémentaires pour des destinations populaires.

Le tourisme entre Rügen et Garmisch-Partenkirchen profite également de l'envie de voyager des gens. "La situation moyenne des réservations dans les régions touristiques allemandes est déjà bonne", déclare le directeur général de la Fédération allemande du tourisme (DTV), Norbert Kunz. En avril, le nombre de nuitées de touristes allemands et étrangers n'était plus que de 0,2 pour cent inférieur au niveau d'avant Corona. Le nombre de visiteurs étrangers est également en hausse. "Dans cette mesure, le tourisme allemand envisage la saison d'été avec confiance".

Le manque de personnel qualifié est source d'inquiétude

Le thème de la pénurie de personnel qualifié préoccupe toutefois les hôtels, restaurants et autres en Allemagne cette année encore. "Le personnel d'hôtellerie et de cuisine ainsi que le personnel de nettoyage sont recherchés d'urgence", rapporte Kunz. Selon lui, c'est justement en saison que le personnel de service est indispensable. "Cela peut signifier que les heures d'ouverture sont réduites et que l'offre, par exemple sur la carte des menus, est réduite."