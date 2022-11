Les Bleues proches de l'exploit face à la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre domine le Canada

Le résultat est cruel pour le XV de France féminin. Après une grande bataille à l'Eden Park d'Auckland, les Françaises se sont inclinées d'un point contre les Néo-Zélandaises (24-25). Pour la huitième fois en neuf participations, les Bleues échouent aux portes de leur première finale de Coupe du monde. Les joueuses de Thomas Darracq affronteront ainsi le Canada en petite finale, samedi prochain. Pourtant tout avait bien commencé pour les Françaises avec un premier essai de Ménager. Les Bleues ne se sont ensuite pas désunies quand les protégées de Wayne Smith ont égalisé, et ont trouvé les ressources pour repasser devant avec un essai de Vernier juste avant la pause. Mais au retour des vestiaires, les hôtes ont repris des couleurs avec des réalisations de Tui et Fitzpatrick pour enfin passer devant au score dans cette partie. Revenues à un point après le doublé de Romane Ménager, les tricolores, plombées par le carton jaune adressé à N'diaye dans les dix dernières minutes, ont manqué la pénalité de la gagne à la dernière seconde. De son côté, l'Angleterre a dominé difficilement le Canada (19-26) et tentera de remporter la Coupe du monde pour la troisième fois après 1994 et 2014.

par Lucas Fontaine (iDalgo)