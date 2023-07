ATHENES (dpa-AFX) - Malgré l'utilisation massive d'avions de sauvetage et d'hélicoptères, le grand incendie dans le sud-est de l'île de Rhodes est hors de contrôle. Les pompiers ont annoncé lundi qu'un incendie s'était rallumé autour du village de Gennadi, à environ 60 kilomètres au sud-est de la ville de Rhodes. Les touristes ne seraient toutefois pas en danger, car ils avaient déjà été emmenés samedi en lieu sûr dans le nord de l'île.

L'armée grecque a distribué ce week-end et lundi environ 3500 lits pliables aux touristes qui doivent encore patienter dans des salles de sport et des écoles, a rapporté la radio publique. De la nourriture et de l'eau potable leur sont régulièrement distribuées, a-t-on précisé.

Le risque d'incendie de forêt reste très élevé, a averti lundi le service civil. L'agglomération d'Athènes, la plupart des régions de la péninsule du Péloponnèse et de nombreuses îles de la mer Égée sont les plus menacées./tt/DP/nas