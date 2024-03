HAMBOURG (dpa-AFX) - Le thème de la durabilité est de plus en plus au centre des préoccupations des compagnies de navigation. Pour leurs nouvelles constructions, elles misent entre autres sur des carburants alternatifs. Ainsi, Tui Cruises mettra en service le "Mein Schiff 7" au début de l'été. Le navire fonctionnera dans un premier temps avec du diesel marin à faibles émissions, a déclaré la directrice générale Wybcke Meier avant le début de la saison des croisières. A l'avenir, il pourra être propulsé au méthanol, voire au méthanol vert dans une perspective d'avenir.

Une autre nouvelle construction, qui devrait commencer à naviguer durant l'hiver 2024/25, sera propulsée au gaz naturel liquéfié (GNL), selon Tui Cruises. Aida Cruises affirme avoir déjà deux navires de croisière au GNL en service, l'"AIDAnova" et l'"AIDAcosma". MSC Cruises construit également ses nouveaux navires pour une exploitation au gaz naturel liquéfié. Ils ont en outre pu être rééquipés pour fonctionner au méthanol vert, a rapporté le porte-parole Dominik Gebhard.

L'alimentation électrique des navires à quai est également un sujet de préoccupation pour les compagnies maritimes. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité à quai, les moteurs des navires doivent continuer à tourner dans le port, ce qui provoque non seulement des émissions mais aussi du bruit. MSC Cruises a déclaré avoir aménagé 59 pour cent de ses navires pour l'utilisation de l'électricité à quai, et ce chiffre devrait atteindre 72 pour cent d'ici la fin de l'année. Tui Cruises a l'intention d'ajouter trois nouveaux navires à sa flotte "Mein-Schiff" au cours des deux prochaines années, tous devant être compatibles avec l'alimentation à quai. Selon l'entreprise, cinq des six navires de la flotte existante ont également été rééquipés.

Dans les ports allemands, le développement de l'électricité terrestre progresse également. De nouvelles installations ont été mises en service à Hambourg et à Kiel en 2023, tandis que Bremerhaven veut proposer le premier raccordement au réseau électrique terrestre pour les bateaux de croisière à l'automne 2025. L'UE, qui exige que tous les ports importants disposent d'une alimentation électrique à quai d'ici 2030, est un moteur décisif dans ce domaine.

Selon la volonté de l'association mondiale des armateurs ICS, le secteur des croisières doit être neutre pour le climat d'ici 2050. Les défenseurs du climat trouvent cela trop lent. L'organisation environnementale Nabu a critiqué à l'automne le fait que les émissions de l'ensemble du secteur ont même continué à augmenter récemment. L'Allemagne joue toutefois un rôle de pionnier en matière d'électricité à quai /rgr/DP/he.