Les voyagistes ne voient pas de boom des prix bas en raison de l'inflation élevée

FRANCFORT (dpa-AFX) - Malgré la persistance d'une inflation élevée, les vacanciers allemands ne semblent pas avoir économisé jusqu'à présent sur les semaines les plus belles de l'année - au contraire. "L'inflation et la crise énergétique n'ont pas conduit à un boom des prix bas", a déclaré Sven Schikarsky, chef de produit de Dertour et de ses marques sœurs ITS et Meiers Weltreisen. Selon les données du leader du secteur, Tui, les gens dépensent également plus pour leurs vacances.

Selon une évaluation de Dertour, l'augmentation de la demande des clients pour des hôtels de catégorie supérieure s'est poursuivie pendant la saison d'hiver. Selon le deuxième voyagiste allemand, 82 % des vacanciers ont réservé un hôtel 4 ou 5 étoiles pour les mois de novembre 2022 à fin février 2023, soit neuf points de pourcentage de plus qu'en été 2022 et six points de plus qu'en hiver de la période pré-Corona 2019/20.

De nombreux vacanciers ont également mis l'accent sur le contrôle du budget. Ainsi, 37 % ont opté pour des formules tout compris. Ce pourcentage a augmenté de 21 points de pourcentage par rapport à la même période il y a trois ans et de 16 points de pourcentage par rapport à l'été 2022. En tête de l'échelle de popularité des destinations se trouvait l'Espagne avec les îles Canaries, très appréciées en hiver.

Selon le groupe touristique Tui, les gens dépensent également plus pour leurs vacances : Actuellement, le prix moyen des voyages vendus est supérieur de 5 % à celui de l'année précédente et de 26 % à celui de l'été 2019, a récemment indiqué le groupe lors de la présentation des chiffres du deuxième trimestre fiscal. Le président de Tui, Sebastian Ebel, a parlé d'une "forte évolution des réservations", notamment au cours des dernières semaines. Le groupe a enregistré 8,3 millions de réservations pour l'été. Ce chiffre est en hausse de 13 pour cent par rapport à l'année précédente et presque aussi élevé que celui de 2019, l'année précédant Corona.

Selon les données récemment publiées par la société d'analyse TDA, les fortes réservations du mois de mars ont permis de réduire encore davantage le déficit global des voyages organisés par rapport à l'année pré-Corona 2019. En termes de chiffre d'affaires, les saisons d'hiver 2022/23 et d'été 2023 n'étaient plus que de 4 % inférieures au niveau d'avant Corona en mars.

Selon Travel Data + Analytics (TDA), la croissance du chiffre d'affaires a été plus importante que ne le justifieraient l'augmentation des prix des voyages et les dépenses plus élevées des personnes en quête de soleil pour l'été. L'évolution des réservations indique donc que la demande de vacances reste bonne.

Selon les données, 23 % de personnes en plus que l'année dernière ont réservé un voyage organisé pour l'été auprès d'agences de voyages et en ligne. Mais il y a encore un écart de 27 % par rapport à la saison d'été 2019 /mar/DP/zb.