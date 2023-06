HAMBOURG (dpa-AFX) - Selon une enquête de l'organisation environnementale Nabu, le secteur des croisières ne progresse que lentement dans la protection du climat. "On a l'impression que la majorité des grands navires continuent de naviguer avec du fioul lourd, particulièrement toxique mais bon marché", a déclaré mercredi Leif Miller, directeur national de Nabu, lors de la présentation du 11e classement Nabu des croisières 2023 à Hambourg. L'expert en navigation de Nabu, Sonke Diesener, a toutefois souligné : "Il faut se réjouir que les premiers aient enfin trouvé une voie vers la neutralité climatique". Il a toutefois ajouté que le rythme devait être nettement plus soutenu.

Bien que les émissions doivent être réduites de manière drastique, elles continuent d'augmenter. "La forte augmentation des émissions de méthane due à l'utilisation du GNL est particulièrement inquiétante", a expliqué M. Diesener. Celles-ci seraient plus de 80 fois plus nocives pour le climat que le CO2. "Ceux qui parlent ici d'une technologie de transition ferment les yeux sur les multiples problèmes du GNL, sur la fracturation nuisible à la nature et sur le méthane, tueur du climat".

L'organisation de protection de l'environnement a indiqué avoir interrogé 13 fournisseurs de croisières pertinents pour les clients allemands. Le classement se base sur les données fournies par les compagnies maritimes, a précisé Diesener. Les compagnies de navigation norvégiennes Havila et Hurtigruten occupent ainsi les première et deuxième places en ce qui concerne les mesures de réduction des émissions. Les compagnies allemandes Aida Cruises, Tui Cruises et Hapag-Lloyd Cruises occupent respectivement les troisième, cinquième et neuvième places./klm/DP/jha