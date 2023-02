Protection du climat : Tui se fixe des objectifs contraignants en matière d'émissions

BERLIN (dpa-AFX) - Le groupe de voyage Tui veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre nuisibles au climat. Des objectifs contraignants ont été fixés jusqu'en 2030 pour les compagnies aériennes, les hôtels et les bateaux de croisière, a annoncé l'entreprise ce week-end. Pour les compagnies aériennes de Tui, qui représentent environ 80% des émissions du groupe, l'objectif est de réduire les émissions de 24% par rapport à 2019. Dans le secteur hôtelier, la réduction devrait être d'au moins 46,2 pour cent et de 27,5 pour cent pour les compagnies de croisière.

Parmi les mesures prévues figurent des investissements dans des avions modernes, des économies d'énergie dans tous les secteurs, la promotion de l'achat local pour les hôtels et l'utilisation de carburants durables pour les navires de croisière. Tui maintient également son objectif précédemment fixé de proposer des croisières climatiquement neutres au plus tard en 2030. "Tui doit devenir le pionnier du climat dans notre secteur", a déclaré le président de l'entreprise Sebastian Ebel, cité dans le communiqué. Les émissions nettes zéro "aussi vite que possible" sont "notre objectif le plus important en matière de durabilité. Nous le ferons également savoir à nos fournisseurs et partenaires".

Face au changement climatique, le secteur du voyage est critiqué par les écologistes, car les voyages en avion et les croisières, entre autres, sont à l'origine de fortes émissions de gaz à effet de serre nuisibles au climat./tos/DP/he