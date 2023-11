RHODOS/ATHEN (dpa-AFX) - C'était une question de survie : En l'espace de quelques heures, plus de 20 000 touristes ont dû se mettre à l'abri de gigantesques incendies de forêt et de broussailles en juillet dans le sud-est de l'île grecque de Rhodes. "S'il avait fait nuit, nous aurions péri", avait alors décrit une vacancière allemande. Des hélicoptères de sauvetage menaçaient de survoler les piscines d'hôtels pour y puiser de l'eau, les locaux ramassaient les gens en pick-up et en bus et les mettaient hors de danger à travers d'épais nuages de fumée, un vent tempétueux et une odeur de brûlé âcre. Mais malgré la "houle des vacances", comme l'ont titré certains médias, l'affluence de visiteurs sur l'île de la mer Égée est restée ininterrompue.

Ce week-end marque la fin de la saison touristique à Rhodes, et le bilan est extrêmement positif malgré les incendies. Début novembre encore, jusqu'à 11 000 vacanciers arrivaient chaque jour à l'aéroport de l'île. "Il semblerait que cette année, nous fassions encore mieux que l'année dernière", déclare Manolis Markopoulos, chef de l'association des hôtels de Rhodes. En 2022, environ 2,5 millions de visiteurs s'étaient rendus sur l'île du soleil, qui aurait appartenu autrefois au dieu grec du soleil Hélios et qui peut rayonner avec environ 280 jours de soleil et plus de 3000 heures d'ensoleillement par an.

Rétrospectivement, il semble que l'île ait davantage souffert des rapports sur les incendies que du feu lui-même : "Il n'y a eu des incendies que dans le sud-est de Rhodes, même pas cinq pour cent de la surface de l'île ont été touchés", clarifie Markopoulos et critique : "L'image qui a été dépeinte au niveau international était terrible - comme si toute l'île était en feu." Sur la centaine d'hôtels qui ont dû être évacués en raison des incendies, seuls trois sont restés fermés par la suite en raison de dommages importants - les autres ont pu rouvrir.

Dans toute l'île, de nombreux vacanciers ont continué à profiter de leurs vacances en toute tranquillité malgré les incendies, même les nouveaux touristes ne se sont pas laissés dissuader. "Lorsque les premiers clients sont arrivés après les incendies, beaucoup ont demandé : Où est donc le feu ici, où a-t-il brûlé ?", se souvient Markopoulos. Avec une réserve : "Autour des villages côtiers touchés de Gennadi et Kiotari, tout est effectivement noirci par le charbon - et cela ne changera pas d'ici la prochaine saison".

Les Rhodiens sont fiers d'avoir si bien géré les évacuations - il n'y a même pas eu de blessés, dit Markopoulos. Selon le gouvernement, il s'agissait de la plus grande opération d'évacuation jamais réalisée en Grèce. De nombreux touristes ne tarissent pas non plus d'éloges sur les habitants de l'île, qui ont en partie hébergé les gens dans leurs propres maisons. Ils les remercient en revenant.

Cela s'explique aussi par le fait que les voyagistes continuent de miser sur Rhodes. Selon l'association hôtelière, les réservations pour 2024 sont déjà jusqu'à 40 pour cent supérieures à celles de cette année. Le tour-opérateur TUI a même augmenté les vols vers Rhodes au départ de l'Europe centrale et septentrionale. Pour les vacanciers en provenance d'Allemagne, il y aura à nouveau des liaisons vers l'île sur tout le territoire en 2024, déclare le porte-parole de TUI Aage Dünhaupt. Rhodes est, avec la Crète, la destination de vacances la plus populaire en Grèce et donc l'une des plus importantes en termes de volume. La TUI Care Foundation, une fondation d'entreprise, prévoit maintenant un projet de reforestation sur l'île. Des arbres indigènes et tolérants au feu doivent être plantés pour la "forêt TUI".

De son côté, le gouvernement grec a promis de soutenir les touristes touchés par les incendies de juillet : selon le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, ceux qui ont dû interrompre leurs vacances pour cette raison devraient pouvoir séjourner gratuitement sur l'île pendant une semaine au printemps ou à l'automne 2024, c'est-à-dire en basse saison. Selon le ministère du Tourisme, les tour-opérateurs ont récemment reçu des propositions sur la manière dont cette action pourrait être réalisée.

Les incendies de Rhodes n'ont donc pas découragé le tourisme, mais dans ce secteur si important pour l'économie grecque, on s'inquiète tout de même de la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles. Car Rhodes n'était pas un cas isolé : au mois d'août, des incendies ont notamment éclaté près d'Athènes ainsi que sur la péninsule du Péloponnèse et autour de la ville portuaire d'Alexandroupolis, au nord-est de la Grèce. D'importants incendies ont également eu lieu dans le parc national de Dadia, situé à proximité. Début septembre, de violentes intempéries ont inondé la ville portuaire de Volos, en Grèce centrale. A chaque fois, plusieurs personnes ont perdu la vie, et lors des inondations de septembre, un couple d'Autrichiens dont la maison de vacances a été emportée par les flots.

Le gouvernement rend le changement climatique responsable de ces extrêmes. Le ministère de la Crise climatique et de la Protection des citoyens a mis en place il y a des années déjà un système de SMS d'alerte et d'évacuation rapide en cas d'incendie et d'inondation, qui s'affiche également sur les smartphones des visiteurs étrangers - et qui a probablement gâché plus d'un séjour cette année. Mais cela n'arrête pas les fans de la Grèce : environ 30 millions de personnes reviennent en Grèce chaque année /axa/DP/zb.