TUI: Des réservations prometteuses et un CA de EUR3,8 Mds au T1

LONDRES (Reuters) - TUI, le premier voyagiste européen, a fait état mardi d'une tendance positive à la reprise pour la saison d'hiver et d'été à venir, à l'instar d'un certain nombre de compagnies aériennes en cette période de résultats.

La société a déclaré que son chiffre d'affaires au premier trimestre a atteint 3,8 milliards d'euros, poussé par des réservations prometteuses pour l'hiver et l'été, tandis que la perte d'exploitation (Ebit) du groupe a été presque divisée par deux, à 158,7 millions d'euros contre 274 millions d'euros un an plus tôt.

"Notre stratégie est claire : qualité, discipline sur les coûts et part de marché. De nouveaux produits, des clients supplémentaires et, par conséquent, une plus grande part de marché et une croissance supérieure à la moyenne constituent la base des futures augmentations du chiffre d'affaires et des bénéfices", a déclaré Sebastian Ebel, président du directoire de TUI, dans un communiqué.

(Reportage Joanna Plucinska, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)