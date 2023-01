TUI-La demande de vacances de luxe dope les ventes

BERLIN, 20 janvier (Reuters) - TUI, le premier voyagiste européen, a fait état vendredi d'une reprise de la demande pour les vacances de luxe, conduisant à des ventes plus élevées pour la saison d'hiver 2022/23 qu'en 2018/19, avant le début de la pandémie de COVID-19.

"La demande est actuellement particulièrement forte", a déclaré Steffen Boehnke, directeur d'Airtours, le segment luxe de TUI, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires pour l'été 2023 a dépassé les niveaux de 2022, grâce aux fortes réservations des premières semaines de janvier, ajoute le communiqué.

"Nos clients réservent de manière plus qualitative et pour plus longtemps", a déclaré Steffen Boehnke, ajoutant que les voyages réservés étaient plus longs de deux jours et demi en moyenne et qu'environ un voyageur sur quatre choisissait un hébergement avec des villas ou des suites avec une piscine privée. (Reportage Klaus Lauer, rédigé par Rachel More ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)