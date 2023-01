TUI : La demande de vacances de luxe stimule les ventes

"La demande est actuellement particulièrement forte", a déclaré Steffen Boehnke, directeur d'airtours, le segment des voyages de luxe de TUI, dans un communiqué.

Les ventes pour la période de l'été 2023 ont dépassé le niveau observé l'année dernière, suite aux fortes réservations des premières semaines de janvier, selon le communiqué.

"Nos clients réservent de manière plus qualitative et pour plus longtemps", a déclaré Boehnke, ajoutant que les voyages étaient plus longs de deux jours et demi en moyenne et qu'environ un voyageur sur quatre choisissait un hébergement avec des villas ou des suites avec une piscine privée.