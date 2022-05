TUI déclare que la hausse des réservations indique une reprise durable

En mars, la plus grande compagnie de vacances du monde avait fait état de 8,9 millions de réservations pour la période allant de l'hiver à l'été de cette année, le nombre de vacanciers ayant atteint des niveaux pré-pandémiques.

"Deux tendances sont évidentes : les réservations deviennent considérablement plus chères et elles sont effectuées dans un délai considérablement plus court", a écrit M. Joussen au personnel. "C'est bon pour le chiffre d'affaires, les marges et la rentabilité".

TUI a déclaré plus tôt cette année que les réservations de vacances d'été approchaient des niveaux pré-pandémiques en raison d'une demande refoulée, avec une reprise constante en Grande-Bretagne depuis la levée des restrictions et des règles de test.