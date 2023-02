TUI : des pertes réduites sensiblement au 1er trimestre

TUI gagne près de 2% à Londres, après l'annonce par le groupe de tourisme d'une réduction de près de moitié de sa perte d'EBIT sous-jacent à -153 millions d'euros au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, grâce à un bon niveau de la demande.



'Contrairement à l'année précédente, toutes les activités étaient pleinement opérationnelles au cours de la période considérée', précise l'Allemand, dont le chiffre d'affaires est passé de 2,4 à 3,8 milliards d'euros d'une année sur l'autre.



'Avec à ce jour 8,7 millions de réservations pour l'hiver et l'été 2023, la demande au cours des quatre dernières semaines dépasse le niveau d'avant la crise avec des prix moyens plus élevés', pointe TUI, qui confirme donc ses attentes pour les résultats annuels.



