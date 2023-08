TUI : en légère hausse sur des trimestriels solides

TUI avance de 1% à Francfort, après la publication par le groupe de tourisme de résultats au titre de son troisième trimestre comptable (clos à fin juin) qualifiés de 'très bons, largement supérieurs aux attentes' par Oddo BHF.



A 5,29 milliards d'euros, ses revenus ont augmenté de 19%, dépassant ainsi nettement les 4,87 milliards attendus par le bureau d'études, 'reflétant, sans surprise, la très forte demande loisir en Europe qui a positivement tiré aussi bien les volumes que les prix'.



'L'EBIT groupe est largement positif à 169,4 millions d'euros, alors que nous attendions 129 millions, ce qui reflète une marge à 3,2%', ajoute Oddo BHF, qui confirme son opinion 'surperformance' sur le titre et son objectif de cours de 8,8 euros.



'Nous sommes convaincus que TUI reste un très bon véhicule pour jouer la reprise de la demande loisir (et sa résilience) en Europe, pour un groupe qui est financièrement stabilisé et pour une valorisation très faible', affirme l'analyste.



