TUI : en recul avec des propos d'analyste

TUI recule de 1% à Francfort, sur fond de propos d'Oddo BHF qui réitère sa recommandation 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé mécaniquement de 3,8 à 2,5 euros, du fait de la dilution liée à l'augmentation de capital et d'autres ajustements.



Oddo BHF souligne que la dernière publication trimestrielle du voyagiste allemand 'n'a pas dissipé les inquiétudes sur le niveau de liquidité', et pointe 'un endettement désormais élevé qui coûte cher', ainsi qu'un 'pari risqué sur la saison estivale'.



