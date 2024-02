Berlin (awp/afp) - Les actionnaires de TUI ont approuvé mardi le retrait de la Bourse de Londres du plus grand voyagiste européen qui va rapatrier à Francfort l'ensemble de la cotation du groupe, porté par la bonne santé du secteur touristique.

La fin de la double cotation du groupe allemand a été approuvée par une très large majorité (98,35%) lors de l'assemblée générale.

"La prochaine étape sera le début de la négociation des actions TUI à Francfort début avril. L'action devrait être incluse dans le MDAX (indice des valeurs moyennes) le 24 juin. Ensuite, la cotation à la Bourse de Londres prendra fin", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Essentiellement coté à la Bourse de Londres depuis sa fusion avec la filiale britannique TUI Travel en 2014, TUI avait annoncé en décembre vouloir se rapatrier en Allemagne.

Une cotation à Francfort aura le double avantage de simplifier le négoce et de recentrer la gestion des liquidités, avait fait valoir l'entreprise alors que plus de 77% des titres du groupe sont actuellement détenus et négociés en Allemagne.

Ce retrait confirme également la perte d'attractivité de la Bourse de Londres.

TUI a annoncé mardi, pour la période entre octobre et décembre, un bénéfice d'exploitation de 6 millions d'euros, après une perte de 153 millions à la même période l'an dernier.

C'est la "première fois" que le groupe ne connaît pas de perte pour un premier trimestre de son exercice décalé. Cette période, au creux de la période touristique, est aussi traditionnellement plombée par le "prépaiement des frais, comme les hôtels, pour la saison estivale", selon un porte-parole.

Inquiétante "vague de nationalisme"

L'entreprise, qui offre une gamme de voyages, hôtels, vols charters et croisières dans le monde, a accueilli 3,5 millions de clients au cours de cette période, soit 200.000 de plus sur un an.

Ses revenus, à 4,3 milliards d'euros, ont connu une hausse de 15% sur un an.

"TUI bénéficie d'une forte envie de voyager de ses clients, et de prix plus élevés", s'est félicité l'entreprise dans son communiqué.

Le groupe a en conséquence confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours, avec une croissance de 10% du chiffre d'affaires et de 25% du bénéfice d'exploitation.

Le PDG Sebastian Ebel s'est toutefois inquiété de l'impact sur l'activité touristique mondiale "de la "vague actuelle de nationalisme en Allemagne, en Europe et dans le monde".

"Le tourisme dépend des échanges et de la tolérance comme aucun autre secteur", a-t-il déclaré, appelant à "ne pas y être indifférent".

Des manifestations massives ont été organisées ces dernières semaines en Allemagne pour protester contre les idées du parti d'extrême droite AfD, en pleine poussée dans les sondages.

L'entreprise profite de la forte reprise du tourisme mondial depuis 2022, qui est revenu à des niveaux désormais comparables à ceux d'avant la pandémie de coronavirus.

TUI a fortement réduit ses pertes nettes, qui ont atteint 122,6 millions d'euros au premier trimestre 2023/2024, contre 256,1 millions à la même période au dernier exercice.

Grâce à l'amélioration de sa situation financière, le groupe a entièrement remboursé l'an dernier les aides publiques de l'État allemand lui ayant évité la faillite en 2020.

"Nous avons réussi à surmonter les défis de la pandémie", s'est félicité le président du conseil de surveillance Dieter Zetsche, lors d'un discours devant les actionnaires.

afp/rp