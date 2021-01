TUI : l'UE autorise le projet de recapitalisation

La Commission européenne a autorisé le projet de l'Allemagne de contribuer à hauteur d'un maximum de 1,25 milliard d'euros à la recapitalisation de TUI dans le cadre d'un vaste ensemble de mesures d'aide.



' TUI a subi des pertes considérables du fait de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de déplacement que l'Allemagne et d'autres pays ont dû imposer pour limiter la propagation du virus ' indique la Commission.



La Commission a conclu que la mesure de recapitalisation était nécessaire, appropriée et proportionnée pour remédier à une perturbation grave de l'économie des États membres: la mesure vise à rétablir la situation financière et les liquidités de TUI face aux circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19.



