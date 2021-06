TUI : une souche d'obligations convertibles abondée

Le géant allemand du tourisme TUI a annoncé mardi avoir décidé de réaliser un abondement d'un montant pouvant atteindre 190 millions d'euros sur son émission d'obligations convertibles annoncée en avril dernier.



Ces obligations, qui pourront être échangées contre des actions nouvelles ou existantes, vont être émises sur la base des même termes que les titres senior non garantis à échéance 2028 qui avaient été lancés le 16 avril.



Cette dernière transaction doit permettre à l'entreprise de se refinancer, notamment via le remboursement des prêts consentis par la banque allemande de développement KfW.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action TUI abandonnait plus de 3% mardi matin après l'annonce de cette opération potentiellement relutive.



