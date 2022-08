TUI : pertes atténuées au 3e trimestre

TUI publie un chiffre d'affaires de 4,43 MdsE au titre du 3e trimestre de son exercice 2022, un chiffre en hausse de 582% par rapport au 3e trimestre de l'exercice précédent (650 ME).



La société de voyage et tourisme enregistre un EBIT récurrent de -27 ME, qui s'améliore néanmoins très nettement par rapport à la même période un an plus tôt (-670 ME).

TUI affiche néanmoins une perte de 331 ME, atténuée par rapport au 3e trimestre 2021 (la perte avait alors atteint 940 ME).



Sebastian Ebel, directeur financier et CEO désigné estime que 'l'activité s'est bien comportée au troisième trimestre, malgré les défis opérationnels dans le secteur du tourisme européen'.



'Nous continuons à nous attendre à un été 2022 solide pour les voyages avec une capacité proche des niveaux d'avant la crise et un EBIT récurrent nettement positif pour l'ensemble de l'année', poursuit le responsable.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.