TUI : une levée de fonds pour soutenir la reprise

Le groupe allemand de tourisme TUI a dévoilé mercredi une augmentation de capital d'un montant de 1,1 milliard d'euros, une annonce qui coïncide avec une amélioration de ses tendances d'activité.



L'opération doit donner lieu à l'émission de 523,5 millions de nouvelles actions à un prix de souscription de 2,15 euros, 21 actions existantes donnant le droit de souscrire à 10 actions à émettre.



Dans son communiqué, TUI précise que l'augmentation de capital est déjà entièrement souscrite, son principal actionnaire Unifirm (la holding du milliardaire russe Alexey Mordashov, qui détient 32% du capital) s'étant engagé à exercer l'intégralité de ses droits de souscription.



Cité dans le communiqué, Friedrich Joussen, le directeur général de TUI, explique que la levée de fonds doit permettre au groupe de 'faire un grand pas en avant en se donnant la possibilité de tirer parti des opportunités offertes par l'allègement des restrictions liées au Covid-19'.



Ses derniers indicateurs d'activité incitent en effet à un certain optimisme.



Au cours des semaines passées, les dernières réservations de la saison d'été en Allemagne et aux Pays-Bas ont ainsi largement dépassé leurs niveaux de l'été 2019, fait valoir TUI.



Quant au programme d'hiver, il fait lui aussi l'objet de solides réservations au Royaume-Uni depuis l'annonce par Londres d'un assouplissement des conditions de voyage, le mois dernier.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action TUI se repliait de 0,5% après toutes ces annonces. Le titre progresse toujours de plus de 18% depuis le début de l'année.



