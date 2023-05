Une étude montre que les offres touristiques durables ont une grande valeur pour les voyageurs

VIENNE (dpa-AFX) - Selon une étude, la durabilité vaut un supplément de prix considérable pour de nombreux vacanciers autrichiens. 23 pour cent des fans allemands de l'Autriche seraient prêts à mettre la main à la poche pour des offres respectueuses du climat et de l'environnement, a déclaré Holger Sicking, directeur de la recherche touristique de Österreich Werbung, à l'agence de presse allemande. Ainsi, les partisans de la durabilité paieraient pour une cuisine régionale à l'hôtel un prix de chambre double par nuit plus élevé de 29 euros - pour un prix de base de 120 euros, a déclaré Sicking. "Sur la carte, les aliments régionaux sont dans ce contexte encore un peu plus importants que les aliments bio".

L'enquête représentative menée en février en Allemagne avec près de 1000 participants est particulièrement solide parce qu'elle ne s'est pas contentée de poser une question globale sur l'importance souvent affirmée de la durabilité, a poursuivi Sicking. "Chez nous, il s'agissait concrètement du niveau de disposition à payer".

Il est également frappant de voir l'œil critique de nombreux jeunes touristes de moins de 30 ans sur le thème de la réduction des déchets. "Il s'agit des déchets plastiques, mais aussi du gaspillage alimentaire", a déclaré Sicking. Si un établissement communique de manière crédible qu'il réfléchit beaucoup à ce sujet et qu'il a des concepts, alors les adeptes de la durabilité sont prêts à payer 30 euros de plus par nuit pour une chambre double./mrd/DP/zb