Une nouvelle patronne pour DER Touristik Suisse

Zurich (awp) - Stephanie Schulze zur Wiesch, qui dirige l'allemand Ameropa Reisen depuis 2020, prendra la tête de DER Touristik Suisse au 1er juin, succédant à Dieter Zümpel, en poste depuis six ans.

Mme Schulze zur Wiesch, qui dispose de plus de 20 ans d'expérience dans la branche et en particulier chez TUI, dirigera l'entreprise de plus de 900 personnes, comprenant notamment les voyagistes Kuoni et Helvetic Tours ainsi qu'un réseau de distribution de plus de 70 agences, selon un communiqué paru mardi.

M. Zümpel conseillera à l'avenir le groupe DER Touristik, basé à Cologne et appartenant à la chaîne de supermarchés Rewe.

Stephanie Schulze zur Wiesch, citée dans le document, souligne qu'une forte reprise du marché des voyages est visible depuis l'été dernier. La CEO souhaite "continuer à consolider la forte position de marché de DER Touristik en Suisse et à développer l'importante activité d'organisation et de distribution (de voyages)".

