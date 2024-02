HANOVRE (dpa-AFX) - La messagerie WhatsApp est de plus en plus utilisée par les entreprises pour la recherche de collaborateurs et les candidatures. L'opérateur ferroviaire privé Transdev veut par exemple lancer un projet pilote dans ce sens ce mois-ci, comme l'a déclaré un porte-parole à l'agence de presse allemande. Le groupe de voyage Tui et le service de livraison de colis Hermes préparent également des essais de ce type, mais n'ont pas encore indiqué de date. L'entreprise de logistique portuaire BLG de Brême teste les candidatures par Messenger depuis janvier, d'abord pour les chauffeurs et les logisticiens d'entrepôt.

Dans l'ensemble, l'utilisation des médias sociaux pour la recherche de collaborateurs a fortement augmenté ces dernières années. Selon la dernière enquête de l'Institut de recherche sur le marché du travail et les professions (IAB), l'institut de recherche de l'Agence fédérale pour l'emploi à Nuremberg, en 2022, 42 pour cent de tous les postes pourvus avec succès étaient déjà proposés via les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp ou Xing, le plus souvent en plus d'autres voies de mise au concours. En 2015, ce chiffre n'était que de 15 %. Pour un poste sur quatorze, les médias sociaux ont même été le moyen décisif de recrutement./fjo/DP/zb