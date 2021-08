Tulikivi : Les 40 jours rayonnants du 11 septembre au 20 octobre 2021 31/08/2021 | 09:12 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Publié 09/01/2021 Les 40 jours rayonnants du 11 septembre au 20 octobre 2021 Voilà 40 ans que la flamme de Tulikivi s'est allumé et qu'elle ne cesse de briller Tulikivi, le plus grand fabricant de poêles-cheminées de masse au niveau mondial, fête ses 40 ans en 2021. A cette occation nous organisons une campagne automne d'une durée des 40 jours. Le poêle Tulikivi est le véritable poêle à rayonnement et pèse au minimum 1000 kg. La conception intégrale en stéatite permet aux poêles Tulikivi d'accumuler la chaleur grâce à la densité et la structure de cette pierre naturelle exceptionnelle d'origine Finlandaise. Ils permettent de brûler des bûches (même du résineux) ou des granulés de bois. Deux à trois heures de feu suffisent pour restituer 12 à 24 heures de chaleur dans votre habitat. La douce chaleur rayonnante est confortable, saine et incomparable. La stéatite est une pierre d'origine volcanique d'une densité extrême qui conduit la chaleur 8 à 9 mois mieux que les matériaux utilisés traditionnellement. Les poêles-cheminées Tulikivi fonctionnent selon le principe du contre-courant. Il permet une récupération précise de l'énergie calorifique présenté dans les gaz de combustion incandescents à l'intérieur de la chambre de combustion supérieure. Distribués dans les canaux latéraux du dispositif, les gaz se consument jusqu'au bout et leur énergie calorifique s'accumule dans les pierres du poêle-cheminée, qui diffusent la chaleur sous forme de rayonnement thermique pour un confort homogène sans écart de température, ni déplacement d'air. Nos trois collections de poêles-cheminées comptent plus de 100 modèles différents. Il vous reste que choisir votre poêle à rayonnement Tulikivi : plus de confort, sécurité et économies ! Les 40 jours rayonnants Tulikivi 11.9-20.10.2021 Pendant la campagne de la Quinzaine Rayonnante Tulikivi du 10 septembre au 20 octobre 2021 les clients peuvent profiter de conditions spéciales d'achat*, découvrir dans les magasins Tulikivi la chaleur agréable diffusée par un poêle à accumulation Tulikivi, et participer aux jeux facebook. Bienvenus dans le monde chaleureux de Tulikivi ! NOUS CONTACTER *en France metropolitaine Attachments Original document

Permalink Disclaimer Tulikivi Oyj published this content on 01 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2021 07:11:11 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur TULIKIVI CORPORATION 09:12 TULIKIVI : Les 40 jours rayonnants du 11 septembre au 20 octobre 2021 PU 2018 TULIKIVI OYJ : Quinzaine Rayonnante Tulikivi du 22 septembre au 6 octobre 2018 PU