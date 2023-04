Les actions cherchent une direction avant l'inflation américaine

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en panorama mercredi, la prudence prévalant avant un relevé de l'inflation américaine et les minutes de la réunion de mars de la Réserve fédérale.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 20,87 points, soit 0,3%, à 7 806,59. Le FTSE 250 a perdu 33,76 points, soit 0,2%, à 18 922,29, et l'AIM All-Share a perdu 0,62 point à 816,23.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 780,92, le Cboe UK 250 en baisse de 0,3 % à 16 482,70, et le Cboe Small Companies en baisse de 0,6 % à 13 189,85.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,2 %.

"Une dose de prudence a été injectée dans les marchés financiers alors que les investisseurs se préparent à la dernière lecture de l'inflation américaine", a déclaré Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Les données sur l'inflation américaine pour le mois de mars seront publiées à 13h30 BST. Les marchés s'attendent à ce que le taux d'inflation annuel diminue à 5,2% de 6,0%, selon FXStreet. Par rapport au mois précédent, les prix à la consommation devraient augmenter de 0,4 %, contre 0,5 % en février.

L'inflation de base - excluant les aliments et l'énergie - devrait augmenter à 5,6 % par an, contre 5,5 % en février.

"L'inquiétude est que l'inflation de base ... peut s'avérer plus difficile à réduire plus rapidement, ce qui pourrait durcir la détermination des décideurs politiques [de la Réserve fédérale]", a noté M. Streeter de HL.

"Une nouvelle hausse de 0,25 % est déjà attendue en mai, et une inflation de base plus forte que prévu pourrait faire pencher la balance des prévisions vers une nouvelle hausse des taux en juin, ce qui pourrait déclencher une nouvelle série de ventes d'actions, en particulier pour les entreprises du secteur sensible de la technologie", a-t-elle ajouté.

Les minutes de la réunion du Comité fédéral de l'open market seront également publiées à 19 heures.

Lors de sa réunion de mars, la Fed a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base pour atteindre une fourchette cible de 475-500 points de base, résistant à l'envie de suspendre les hausses face aux turbulences du secteur bancaire.

"Il est probable qu'il soit fait référence aux récentes turbulences bancaires, bien que les commentaires d'un membre de la Fed aient déjà suggéré qu'il n'y a pas encore de signes que les dépenses des entreprises ou des consommateurs soient influencées par le resserrement des conditions de prêt", a déclaré Richard Hunter, analyste d'Interactive Investor.

Aux États-Unis, Wall street a connu une séance mitigée, l'indice Dow Jones Industrial Average terminant en hausse de 0,3 %, l'indice S&P 500 étant stable et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,4 %.

Le dollar était en panorama face aux principales devises dans les premiers échanges.

La livre sterling était cotée à 1,2432 USD tôt mercredi, en hausse par rapport à 1,2427 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0931 USD, en hausse par rapport à 1,0914 USD. Face au yen, le dollar est coté à 133,64 yens, en légère hausse par rapport à 133,61 yens.

En Asie, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,6%. En Chine, l'indice Shanghai Composite a augmenté de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 1,0 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %.

Dans l'indice FTSE 100 de Londres, le fournisseur de logements pour étudiants Unite a augmenté de 0,7 %, en mettant à jour les transactions trimestrielles de son fonds UK Student Accommodation Fund et de sa coentreprise London Student Accommodation.

Pour l'année universitaire 2023/24, il a noté de "forts progrès" dans les réservations, avec 90% des chambres déjà vendues.

"Les réservations sont nettement en avance sur les cycles de vente récents, ce qui reflète la forte demande des étudiants nouveaux et existants, ainsi que les nouveaux accords de nomination avec les universités", a déclaré le directeur général Richard Smith.

Ces progrès renforcent sa confiance dans une croissance des loyers de 6 à 7 % pour l'année universitaire, a déclaré Unite.

Anglo American a chuté de 1,6 %.

Le mineur a annoncé la valeur des ventes de diamants bruts pour De Beers au cours du troisième cycle de vente de l'année. La valeur des ventes a augmenté pour atteindre 540 millions USD, contre 497 millions USD lors du deuxième cycle. Toutefois, les ventes ont diminué par rapport aux 566 millions USD du troisième cycle de 2022. Le troisième cycle s'est déroulé du 27 mars au 11 avril.

"Les ventes ont été conformes aux attentes et nous continuons à observer des tendances positives encourageantes dans la demande des consommateurs pour les bijoux en diamant, notamment en Chine où nous commençons à voir des signes de reprise de la confiance des consommateurs à la suite de l'assouplissement des restrictions de voyage", a déclaré Al Cook, PDG de De Beers.

L'or était coté à 2 016,14 USD l'once tôt mercredi, plus haut que les 2 002,83 USD de mardi.

Dans le FTSE 250, Tullow Oil a baissé de 4,0 %, Jefferies ayant ramené le titre de "hold" à "underperform".

Le pétrole Brent a atteint 85,80 USD le baril, en hausse par rapport à 85,22 USD.

Ailleurs, Hikma Pharmaceuticals a chuté de 0,5% après la nomination de Riad Mishlawi en tant que nouveau directeur général.

Mishlawi deviendra PDG à partir du 1er septembre, et est actuellement le président de l'activité Injectables de Hikma. Le PDG par intérim, Said Darwazah, se retirera et reprendra son rôle de président exécutif.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, De La Rue a plongé de 29 %.

L'imprimeur de billets de banque a déclaré qu'il avait souffert de la baisse de la demande de billets de banque, qui est tombée à son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. Il s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'exercice clos le 25 mars soit "inférieur d'un pourcentage moyen à un chiffre aux attentes du marché".

De La Rue a déclaré qu'elle voyait des signes de reprise, avec un "nombre significatif de nouveaux appels d'offres activement en cours", bien que le rythme du rebond soit incertain.

De La Rue a ajouté : "La société est en pourparlers avec ses banques prêteuses en vue d'obtenir un amendement à ses engagements bancaires, reflétant les perspectives révisées et l'augmentation des coûts de financement de la société résultant des taux de base plus élevés de la Banque d'Angleterre".

Plus positivement, elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de son activité Authentification dépasse les 100 millions de livres sterling pour la première fois au cours du nouvel exercice.

Sur l'AIM, ImmuPharma a fait un bond de 10 %.

La société spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments a déclaré avoir reçu la confirmation d'une réunion avec la Food & Drug Administration américaine. La réunion de pré-enquête sur les nouveaux médicaments aura lieu le 16 mai. Elle concerne le protocole d'étude de l'essai adaptatif de phase 2/3 pour le P140 dans la polyneuropathie démyélinisante idiopathique chronique.

"Nous sommes ravis que P140 entre dans sa deuxième indication pour les patients atteints de la polyneuropathie démyélinisante chronique idiopathique qui souffrent d'une maladie rare dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. C'est un excellent exemple du vaste potentiel du P140", a déclaré le PDG Tim McCarthy.

