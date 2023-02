Tullow Oil demande l'arbitrage pour un litige fiscal de 387 millions USD

(Alliance News) - Tullow Oil PLC a déclaré mardi que sa filiale Tullow Ghana Ltd avait déposé une demande d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale de Londres concernant deux avis d'imposition contestés reçus de l'autorité fiscale ghanéenne.

La société d'exploration pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique et l'Amérique du Sud a déclaré que les évaluations concernaient le rejet des déductions d'intérêts d'emprunt pour les exercices 2010 à 2020 et les produits reçus par Tullow dans le cadre de sa police d'assurance contre les pertes d'exploitation.

Tullow a déclaré qu'elle pense que les deux évaluations contestées de Taw, qui totalisent 387 millions USD plus les pénalités, violent les droits de Tullow Ghana dans le cadre de ses accords pétroliers.

Tullow a expliqué qu'elle a reçu de la GRA une évaluation révisée de l'impôt sur le revenu des sociétés d'un montant de 190,5 millions USD concernant le rejet des intérêts d'emprunt pour les exercices 2010 à 2020. Elle a également reçu une nouvelle évaluation de l'impôt sur le revenu des sociétés et un avis de mise en demeure de 196,5 millions USD de la part de la GRA concernant les produits reçus par Tullow au cours des exercices 2016 à 2019 dans le cadre de la police d'assurance contre les pertes d'exploitation de Tullow.

"Tullow estime que la résolution par arbitrage international apportera la certitude, ce qui est dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes. Nonobstant cette démarche officielle, Tullow a l'intention de continuer à s'engager avec le gouvernement du Ghana, y compris la GRA, dans le but de résoudre ces litiges sur une base mutuellement acceptable", a déclaré la société.

Tullow a précédemment déposé une demande d'arbitrage concernant une évaluation distincte pour la taxe sur les remises de bénéfices de succursales de 320 millions USD en 2021. Une audience relative à ce litige est prévue pour octobre 2023.

Les actions de Tullow Oil étaient en baisse de 0,9 % à 34,92 pence chacune à Londres mardi matin. La société est également cotée au Ghana.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.