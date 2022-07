Tullow Oil en pourparlers avec ONGC Videsh pour un projet au Kenya

Des cadres de Tullow Oil plc (LSE:TLW) se sont entretenus avec ONGC Videsh Ltd. à Nairobi cette semaine alors que la société basée à Londres cherche un investisseur stratégique pour son projet pétrolier onshore au Kenya, a déclaré la société le 30 juillet 2022. Un haut fonctionnaire du ministère kényan du pétrole et des mines a tweeté en début de semaine que des fonctionnaires du ministère avaient rencontré le haut-commissaire indien au Kenya ainsi que des représentants d'ONGC Videsh. "La réunion a été positive et les parties ont convenu de tenir d'autres discussions dans les semaines à venir", a déclaré Tullow, société centrée sur l'Afrique, dans un tweet au sujet de la réunion, ajoutant que les discussions avaient été organisées par le ministère du pétrole et des mines.