Tullow Oil : hausse du bénéfice annuel et du chiffre d'affaires grâce à l'augmentation des prix du pétrole

(Alliance News) - Tullow Oil PLC a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires et son bénéfice ont augmenté en 2022, alors que les prix du pétrole augmentent à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La société d'exploration pétrolière et gazière axée sur l'Afrique et l'Amérique du Sud a déclaré que les recettes en 2022 ont augmenté à 1,78 milliard de dollars, contre 1,29 milliard de dollars il y a un an.

Au cours de la période, il y a eu 55 170 barils d'équivalent pétrole par jour de levées, en baisse par rapport aux 55 450 boepd en 2022. Il s'agit principalement de 13 remontées à Jubilee de 29 322 boepd et de 5 remontées à TEN de 12 270 boepd, contre 10 remontées à Jubilee de 25 987 boepd et 5 remontées à TEN de 13 511 boepd en 2021.

"L'augmentation des levées à Jubilee est principalement due à l'augmentation de la production", a déclaré Tullow.

Cependant, les prix du pétrole ont augmenté au cours de la période. Le prix du pétrole après couverture était de 88,0 USD par baril de pétrole brut et de 104,3 USD par baril avant couverture. En 2021, ces chiffres étaient respectivement de 63,3 USD/baril et 70,9 USD/baril.

Le bénéfice avant impôt a plus que doublé, passant de 215 millions USD à 442 millions USD.

Pour l'avenir, Tullow s'est fixé un objectif de production de pétrole à intérêt opérationnel compris entre 58 000 et 64 000.

Elle a également fait état de deux avis d'imposition contestés reçus de la Ghana Revenue Authority.

En février, la société Tullow a déclaré que sa filiale Tullow Ghana Ltd avait déposé une demande d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale de Londres. Les évaluations concernent le rejet des déductions d'intérêts d'emprunt pour l'exercice 2010 à 2020 et les produits reçus par la société Tullow dans le cadre de sa police d'assurance contre les pertes d'exploitation.

En temps utile, Tullow a déclaré qu'elle pensait que les deux évaluations contestées de la Taw, qui totalisent 387 millions USD plus les pénalités, violaient les droits de Tullow Ghana en vertu de ses accords pétroliers.

Tullow a précédemment déposé une demande d'arbitrage concernant une cotisation distincte pour l'impôt sur le transfert des bénéfices des succursales, d'un montant de 320 millions USD en 2021. Une audience concernant ce litige est prévue pour octobre 2023.

Les actions de Tullow Oil ont baissé de 3,0 % à 33,22 pence chacune à Londres mercredi matin. La société est également cotée au Ghana.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.