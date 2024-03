Tulsi Extrusions Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication de produits en plastique. La société opère dans deux catégories : les tuyaux et raccords en polychlorure de vinyle (PVC) et les systèmes de micro-irrigation (MIS). Les produits proposés par la société comprennent des tuyaux en PVC, des raccords fabriqués en PVC, des tuyaux de tubage et d'écran en PVC, des tuyaux et raccords de plomberie ASTM, des tuyaux et raccords LLDPE, des tuyaux et raccords HDPE, des tuyaux et raccords SWR, des raccords moulés, des caisses, des tuyaux à colonne et des tuyaux à joint élastomère. Ses systèmes de tuyauterie en plastique comprennent des tuyaux UPVC, des raccords en PVC moulés par injection et des raccords fabriqués, des tuyaux LLDPE et des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des tuyaux et des raccords CPVC. Les produits de la société sont principalement utilisés dans le secteur de l'irrigation, le secteur industriel et le secteur des infrastructures et du logement. La société possède plus de trois unités d'usines situées dans la zone de Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) à Jalgaon, Maharashtra.

Secteur Fournitures de construction et installation