Tulsyan NEC Limited est un fabricant de produits traités thermomécaniquement (TMT) basé en Inde. La société est principalement engagée dans la fabrication de barres TMT, de centrales électriques au charbon et de tissus et sacs synthétiques. La société opère à travers trois segments : Division Acier, Division Synthétique et Division Energie. Les produits proposés par la Steel Division comprennent les barres de TMT, le fer spongieux, les billettes et les lingots. Les produits proposés par la division synthétique comprennent les sacs tissés en polypropylène (PP), les GRVS et les tissus. Sa division Power comprend une centrale thermique et des éoliennes. Ses barres TMT sont utilisées dans le secteur de la construction et les produits en plastique répondent aux besoins d'emballage de diverses industries, comme le ciment, les engrais, les céréales alimentaires et le sucre, entre autres. La société possède des usines de fabrication à Chennai (Gummudipoondi) et Bangalore (Doddaballapura). Les filiales de la société comprennent Chitrakoot Steel & Power P Ltd et Chitrakoot Steel & Power P Ltd.

