(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Landore Resources Ltd, en hausse de 40% à 4,00 pence, fourchette de 12 mois 1,87p-11,50p. Les actions de la société d'exploration et de développement de projets de métaux précieux et de base de l'Ontario, au Canada, augmentent. Landore lève 3,7 millions de livres sterling par le biais d'une souscription de 153,5 millions d'actions au prix de 2,4 pence chacune. "Nous sommes ravis d'avoir obtenu le soutien de LGM en tant qu'investisseur principal pour cette souscription substantielle, aux côtés d'un certain nombre de particuliers fortunés bien connus, et d'avoir introduit certains autres nouveaux investisseurs expérimentés dans le registre de la société", déclare Glenn Featherby, directeur général par intérim.

Tungsten West PLC, en hausse de 46% à 6,20p, 12 mois 1,05p-7,00p. La société minière indique que l'Agence de l'environnement lui a accordé un permis d'exploitation de son installation de traitement des minerais, dans les limites convenues précédemment entre la société et l'Agence de l'environnement. Il s'agit du dernier des principaux permis requis pour faire progresser le projet de mine de tungstène et d'étain Hemerdon dans le Devon, au Royaume-Uni. Le directeur financier et directeur général par intérim déclare : "La délivrance du permis d'exploitation de l'installation de traitement des minerais est une nouvelle étape importante dans la levée des risques liés à la reprise de la production à Hemerdon. Elle permet à la société de faire avancer ses discussions sur le financement et d'accélérer son étude de faisabilité actualisée, dans le but de redémarrer les opérations en 2026."

RWS Holdings PLC, hausse de 14% à 190,81p, 12 mois 157,20p-284,40p. RWS annonce que ses revenus pour le semestre clos le 31 mars ont chuté à 350,3 millions de livres sterling, contre 366,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 40 %, passant de 28,7 millions de livres sterling à 17,3 millions de livres sterling. RWS a augmenté son dividende intérimaire de 2,40 à 2,45 pence. Pour ce qui est de l'avenir, RWS a déclaré que les tendances "encourageantes" et le début du second semestre permettent d'envisager une performance annuelle conforme aux attentes du marché. "Les résultats du groupe au premier semestre reflètent de bons progrès dans un certain nombre de domaines et démontrent que nous sommes bien positionnés pour répondre à l'appétit croissant des clients pour l'exploitation de l'IA afin de répondre à leurs besoins en matière de langue et de contenu. Nos succès avec TrainAI et Evolve, qui se sont poursuivis au début du second semestre, démontrent que nos solutions basées sur l'IA trouvent un écho auprès des clients en cette période charnière pour notre industrie", a déclaré le PDG Ian El-Mokadem.

AIM - LOSERS

HSS Hire Group PLC, baisse de 10 % à 7,55 pence, fourchette de 12 mois 7,05 pence-15,50 pence. La société, qui fournit des services de location d'outils et d'équipements ainsi que des services connexes, indique qu'elle a été informée par Amey PLC de sa décision de passer à un autre fournisseur pour la fourniture de son contrat de service géré de location d'équipements. L'accord avec le fournisseur prendra fin début décembre. L'accord, qui a débuté en décembre 2015, représentait environ 7 % du chiffre d'affaires et 10 % du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en 2023.

