(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

LoopUp Group PLC, en hausse de 58% à 3,38 pence, fourchette de 12 mois 1,6p-8p. La société de plateforme en nuage publie des résultats intermédiaires indiquant un chiffre d'affaires de 12,2 millions de livres sterling au premier semestre 2023, soit un quasi-doublement par rapport aux 6,6 millions de livres sterling. La perte avant impôts se réduit considérablement, passant de 7,1 millions de livres sterling à 1,6 million de livres sterling. Sur la base des transactions réalisées depuis le début de l'année, l'entreprise s'attend à répondre "largement" aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année. Cela s'inscrit dans le cadre d'une "trajectoire positive dans le domaine de la téléphonie en nuage et d'une trajectoire en baisse, comme prévu, dans le domaine des réunions et des événements".

----------

Keystone Law Group PLC, en hausse de 15% à 470,88p, fourchette de 12 mois 380p-540p. Le cabinet d'avocats londonien a publié des résultats intermédiaires optimistes pour les six mois se terminant le 31 juillet, le chiffre d'affaires augmentant de 15 % pour atteindre 42,3 millions de livres sterling, contre 36,8 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt augmente de 29 %, passant de 4,1 millions de livres sterling à 5,3 millions de livres sterling. Pour l'ensemble de l'exercice, les résultats devraient dépasser les estimations consensuelles du marché, à savoir 78,9 millions de livres sterling et un bénéfice avant impôts ajusté de 9,5 millions de livres sterling. Pour l'exercice 2023, elle a annoncé un chiffre d'affaires de 75,3 millions de livres sterling et un bénéfice avant impôts ajusté de 9,2 millions de livres sterling. Elle indique que les niveaux d'activité et la demande des clients ont été forts depuis. Il note également que les conditions du marché du recrutement ont "évolué en faveur du groupe" et qu'il continue d'attirer des "talents de haut niveau", mais que l'incertitude pèse toujours sur le flux de candidats.

----------

AIM - PERDANTS

----------

Tungsten West PLC, en baisse de 29% à 2,67 pence, fourchette de 12 mois 1,91 pence-28,5 pence. La société minière, qui se concentre sur le redémarrage de la production à la mine de tungstène et d'étain Hemerdon dans le Devon, en Angleterre, prévient qu'elle pourrait ne pas être en mesure d'honorer ses engagements à leur échéance en novembre. Cela dépendra en partie de sa capacité à trouver des acheteurs pour ses obligations de la tranche C. Dans l'intervalle, elle réduit ses coûts et dialogue avec les détenteurs de ses obligations de prêt, tout en recherchant d'autres sources de financement pour ses besoins de liquidités à court terme. Elle présente également ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 mars. La perte avant impôt se réduit légèrement d'une année sur l'autre, passant de 13 millions de GBP à 10,3 millions de GBP, tandis que les recettes diminuent de 673 509 GBP à 626 460 GBP. La société déclare entrer dans une "phase charnière" en cherchant à obtenir les autorisations et le financement nécessaires à la construction.

----------

Par Elizabeth Winter, Alliance News senior markets reporter

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.