GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Tungsten West vise la place de premier producteur de tungstène

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce lundi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Tungsten West PLC, hausse de 16% à 15,99 pence, fourchette sur 12 mois 13,00p - 76,80p. Déclare être en mesure de devenir le plus grand producteur de tungstène "dans le monde occidental", car l'étude de faisabilité actualisée de la mine de tungstène et d'étain de Hemerdon, dans le Devon, en Angleterre, montre la possibilité d'une production annuelle moyenne de 2 900 tonnes de trioxyde de tungstène sous forme de concentré et de 310 tonnes d'étain sous forme de concentré, ainsi qu'un taux d'extraction annuel moyen en régime permanent de 3,5 millions de tonnes de minerai par an. Note une valeur actualisée nette après impôt de 5 % de 297 millions GBP avec un taux de rendement interne de 25 % et une valeur actualisée nette après impôt de 5 % dans le cas d'une hausse de 415 millions GBP avec un taux de rendement interne de 32 %. Le président Mark Thompson déclare : "L'étude de faisabilité actualisée a été réalisée dans le cadre du plan révisé pour la mine d'Hemerdon, qui était essentiel en raison des circonstances géopolitiques imprévues et du choc d'inflation des prix de l'énergie de 2022. L'étude de faisabilité apporte des solutions aux défis liés aux prix de l'énergie et permettra d'accroître l'efficacité de l'exploitation du projet."

----------

t42 IoT Tracking Solutions PLC, hausse de 14% à 7,40 pence, fourchette sur 12 mois 5,65p - 30,85p. Le fournisseur de systèmes de suivi des conteneurs d'expédition conclut un accord avec un nouveau client basé en Israël pour la vente de ses unités de suivi Lokies. L'accord est d'une durée de deux ans. Il ajoute qu'un ordre d'achat initial a été reçu du client pour 1 500 unités Lokies. Le client se voit également accorder des droits d'exclusivité d'approvisionnement du client final, sous réserve que le client réalise des ventes trimestrielles spécifiées sur une période de 2 ans, pour 5 000 Lokies, y compris les unités commandées à ce jour.

----------

AIM - LOSERS

----------

IQE PLC, baisse de 19% à 48,23 pence, fourchette sur 12 mois 27,53p - 60,80p. Le fournisseur de produits de plaquettes de semi-conducteurs composés dit s'attendre à un certain déstockage dans l'industrie des semi-conducteurs au sens large, ce qui pourrait nuire à la demande de ses clients existants au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires pour 2022, quant à lui, devrait être supérieur de 8 % à celui de l'année précédente, qui s'élevait à 154 millions de GBP. Cette hausse est prévue après la prise en compte de l'impact des provisions pour un petit nombre de créances douteuses et le rééchelonnement des revenus d'un contrat du dernier trimestre de 2022 au premier trimestre de 2023, indique la société. Les revenus en devises constantes devraient être globalement en ligne avec l'année précédente.

----------

Tekmar Group PLC, baisse de 16% à 14,45 pence, fourchette sur 12 mois 5,65p - 59,00p. L'entreprise déclare que la période d'exclusivité avec un partenaire privilégié, initialement prévue pour une période de 60 jours, a été prolongée de 14 jours supplémentaires. Il existe une option mutuelle de prolongation pour une période supplémentaire de 14 jours si nécessaire, afin de permettre au partenaire privilégié de compléter sa diligence raisonnable et de finaliser sa proposition. Explique que la période d'exclusivité ne concerne que les propositions alternatives de financement par emprunt ou par actions et n'empêche pas qu'une offre soit proposée pour la société par un tiers dans le cadre de son processus de vente officiel. Avertit qu'il n'y a aucune garantie que cette proposition sera complétée, et ajoute que d'autres annonces seront faites au besoin. Si la proposition est menée à bien, cela mettra fin à l'examen stratégique de la société et au processus de vente officiel.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.