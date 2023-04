L'offre sur le tungstène est sursouscrite, l'offre de Seraphine est clôturée

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Tungsten West PLC - société minière axée sur le redémarrage de la production de la mine de tungstène et d'étain de Hemerdon dans le Devon, en Angleterre - Lève 7 millions de livres sterling par le biais d'une proposition de prêt convertible sursouscrite, annoncée le 3 avril. L'entreprise espérait lever au moins 5 millions de livres sterling. A l'intention de proposer à tous les actionnaires qualifiés de participer à une offre ouverte pour lever jusqu'à 2 millions de GBP supplémentaires, ce qui portera le produit total maximum de la levée de fonds à 9 millions de GBP.

Seraphine Group PLC - Détaillant de vêtements de maternité basé à Londres - Confirme que l'offre de Mayfair Equity Partners a été clôturée. Mayfair a reçu l'acceptation totale de 98% des actionnaires. Les actions restantes seront achetées par le biais de procédures d'acquisition obligatoires. Note que l'annulation de la négociation des actions Seraphine a eu lieu plus tôt dans la journée.

New Energy One Acquisition Corp - Société d'acquisition à but spécial britannique - Confirme que les premiers états financiers ont été déposés. Le conseil d'administration est satisfait des progrès réalisés dans l'évaluation des opportunités et l'identification d'une société cible et estime qu'il est bien placé pour réaliser un regroupement d'entreprises.

Drumz PLC - Investisseur dans le secteur des logiciels basé à Beaconsfield, Angleterre - Demande l'admission sur le marché AIM d'une nouvelle société appelée Acuity RM Group PLC qui sera formée à partir de l'acquisition d'Acuity Risk Management par Drumz, ce qui constitue une prise de contrôle inversée. Les conditions de l'opération ont été annoncées le 5 avril. Le directeur exécutif Simon Marvel détiendra 26 % du capital de la nouvelle société. La valeur de marché au moment de l'admission sera de 5,4 millions de livres sterling, la date d'admission étant prévue pour le 25 avril.

ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd - Société d'investissement à capital fixe et à prime cotée, domiciliée à Guernesey - Annonce un dividende intérimaire de 0,5 pence couvrant la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Explique que le portefeuille de prêts de la société et les revenus d'intérêts qu'il génère continuent de diminuer et que, par conséquent, le dividende est inférieur à celui des trimestres précédents. Elle précise que les dividendes continueront d'être versés uniquement lorsque les flux de trésorerie et les bénéfices le permettront de manière prudente. Reçoit un remboursement partiel de 4,2 millions de livres sterling du prêt Northlands, suite à la vente de certains des biens immobiliers décrochant le prêt. Elle s'attend à des remboursements supplémentaires à court terme, ainsi qu'au recouvrement intégral du solde du prêt. A l'issue de ces remboursements, la société a l'intention de poursuivre son programme de distribution de capital aux actionnaires.

Scottish American Investment Co PLC - fonds d'investissement à large base - déclare que toutes les résolutions de l'assemblée générale annuelle d'aujourd'hui ont été adoptées. Renouvelle l'autorité sur l'émission d'actions ordinaires, les actions propres, le prix de toute émission et les rachats d'actions.

