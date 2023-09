Tungsten West PLC, anciennement Tungsten West Ltd, est une société de développement minier basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la production de la mine de tungstène et d'étain de Hemerdon, dans le sud du Devon, au Royaume-Uni. La mine de tungstène et d'étain de Hemerdon est située à sept miles au nord-est de Plymouth, près du village de Plympton, dans le Devon, en Angleterre. Le site minier conserve une mine à ciel ouvert partiellement développée, une usine de traitement, une installation intégrée de traitement des déchets miniers, des ateliers, des bureaux administratifs et toutes les infrastructures associées au site minier. Le gisement de Hemerdon est centré sur un axe subvertical.

Secteur Exploitations minières et métallurgie