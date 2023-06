Tungsten West achève le traitement de l'ancienne mine d'Hemerdon

Tungsten West PLC - société minière basée à Londres qui se concentre sur le redémarrage de la production à la mine de tungstène et d'étain d'Hemerdon, dans le Devon, en Angleterre - Achève le traitement du pré-concentré de tungstène et du concentré d'étain à Hemerdon. La société a traité à ce jour plus de 50 tonnes de matériaux hérités et résiduels et prévoit de passer à une production régulière future, notamment en liquidant les actifs laissés par l'ancien exploitant et en utilisant des matériaux antérieurs pré-concassés et séparés. Ces opérations devraient rapporter plus de 400 000 GBP. Le programme de réduction des coûts est en voie d'achèvement ; la société prévoit une réduction de 42 % des effectifs. Les travaux de remise en état ont été suspendus jusqu'à ce que les processus d'autorisation et de financement soient achevés. Les préparatifs pour le développement du projet à grande échelle sont en cours.

Neil Gawthorpe, directeur général, déclare : "Cette production à petite échelle de tungstène et d'étain n'est qu'une indication de ce qui pourra être réalisé une fois que la mine sera entièrement rouverte. Le succès de la remise en service de la section sèche de la raffinerie nous a également fourni des informations précieuses sur les futurs paramètres d'exploitation.

"Nous sommes déterminés à construire et à exploiter cette mine avec le soutien de toutes les parties prenantes, en particulier les communautés locales, afin de créer une exploitation minière responsable et une source durable de concentré de tungstène et d'étain dans le sud du Devon.

Cours actuel de l'action : 3,25 pence, en hausse de 4,0 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 88%.

