Tungsten West PLC - société minière qui s'efforce de relancer la production à la mine de tungstène et d'étain de Hemerdon, dans le Devon, en Angleterre - Alistair Stobie sera nommé directeur financier lundi. Stobie remplace Nigel Widdowson, qui a démissionné à la mi-août. Il était auparavant directeur financier de Hurricane Energy PLC de 2016 à 2020 et directeur financier d'Octavia Energy, ainsi que directeur financier de Zoltav Resources Inc de 2013 à 2015 et partenaire fondateur de l'investisseur en capital-investissement Baring Vostok Capital Partners. "Sa grande expérience en matière de collecte de fonds et de refinancement de la dette jouera un rôle essentiel dans la poursuite du redémarrage des opérations à Hemerdon", commente le président David Cather.

Cours actuel de l'action : 1,54 pence, en baisse de 0,7 % vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 90

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

