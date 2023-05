Tungsten West propose une offre publique d'achat et lève des fonds au moyen d'obligations d'emprunt

Tungsten West PLC - société minière axée sur le redémarrage de la production à Hemerdon - lève un total de 7,0 millions de livres sterling au moyen d'obligations d'emprunt convertibles, à un taux d'intérêt de 20 %. Il s'agit de deux tranches de 4,0 millions de GBP et de 3,0 millions de GBP respectivement. Les obligations convertibles en actions seront émises au prix de 3 pence par action ou à un prix correspondant à 50 % d'une augmentation de capital, selon le montant le moins élevé. En outre, la société propose une offre ouverte d'actions pour lever jusqu'à 2 millions de livres sterling au prix de 3 pence par action. Il est précisé qu'à l'issue de l'offre ouverte, jusqu'à 66,7 millions d'actions seront proposées sur la base d'une nouvelle action offerte pour chaque 2,7 actions détenues.

Le président David Cather déclare : "La levée de fonds de 7 millions de livres sterling et le début de la période d'offre ouverte marquent une étape prometteuse pour la société dans sa progression vers le redémarrage de la mine d'Hemerdon. L'utilisation prévue des fonds est de faire face aux obligations contractuelles à court terme et aux dépenses annuelles, ainsi que de financer les activités de planification et d'autorisation."

Cours actuel de l'action : 3,70 pence l'unité, en baisse de 7,5 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 88 %.

