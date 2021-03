COVID-19 : Destination Le Canada

Tous les voyageurs âgés de 5 ans ou plus qui se rendent au Canada devront fournir un résultat à un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 (PCR ou RT-LAMP). Le résultat du test doit être négatif et réalisé dans les 72 heures du vol prévu d'un voyageur à destination du Canada, soit positif et réalisé au moins 14 jours, mais au plus 90 jours avant la date prévue du vol. L'autorisation de monter à bord d'un vol à destination du Canada donnée à un voyageur ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 est accordée aux voyageurs qui ont eu la COVID-19, qui se sont rétablis, mais qui pourraient tout de même obtenir un résultat positif. Le voyageur qui ne présente pas un résultat du test, dans la période de réalisation des tests, à moins qu'il ne satisfasse à l'une des rares exceptions, se verront refuser l'embarquement. Outre que le test moléculaire de la COVID-19 avant le départ, les voyageurs sont également tenus de subir un test moléculaire sur la COVID-19 à leur arrivée au Canada. En attendant les résultats des tests d'arrivée, ils devront commencer leur quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement, et ce, à leurs frais. Une preuve de réservation prépayée devra être présentée à leur arrivée au Canada. Il est à noter que les voyageurs pourraient faire face à des amendes allant jusqu'à 3000 $ pour arriver au Canada sans réservation d'hôtel prépayée. Les voyages discrétionnaires, y compris à des fins touristiques ou récréatives, ne sont pas autorisés. Tous les voyageurs sont tenus de respecter la période d'isolement obligatoire de 14 jours à compter de leur date d'entrée et doivent être en mesure de démontrer comment ils prévoient s'y conformer pendant leur séjour au Canada. Des renseignements précis sont demandés. Tous les passagers doivent porter le masque en tout temps du début de la procédure d'embarquement jusqu' à l'extérieur du terminal aérien. Visitez le site web de L'Agence de la santé publique du Canada pour toute information relative au port du masque et les exceptions. Avant de monter à bord, vous devrez vous soumettre à une vérification de votre état de santé et de votre température. Cette vérification consiste à répondre à quelques questions simples, auxquelles vous devrez répondre de façon sincère.

- Fournir des réponses fausses ou trompeuses peut entraîner une amende maximale de 5000 $. Un adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable .

Votre température sera prise à l'aide d'un dispositif qui mesure la température sur le front, ce qui exigera qu'il soit exposé.

L'embarquement vers le canada sera refusé si un passager : Refuse de répondre aux questions sur leur état de santé;

N'a pas en sa possession un couvre-visage amovible ou un masque;

Présente des symptômes(fièvre, toux ou problèmes respiratoires) et qu'il n'a pas en sa possession un certificat attestant que ses symptômes ne sont pas liées à la Covid-19.

Refuse de se conformer aux instructions de l'agent d'enregistrement et d'embarquement, ainsi d'un membre du membre d'équipage relativement aux mesures sanitaires supplémentaires (port du masque, etc..) Il est maintenant obligatoire pour tous les voyageurs aériens à destination du Canada de fournir des renseignements exacts dans un plan de quarantaine approprié de 14 jours obligatoire avant d'arriver au pays.

Faisant suite aux décisions du gouvernement Canadien relatives aux nouvelles exigences obligatoires visant les voyageurs à destination du Canada, TUNISAIR informe son aimable clientèle que les conditions d'acceptation des passagers à destination de Montréal sont comme suit :- Le fait de contrevenir aux directives données lors de l'arrivée au Canada constitue une infraction au titre de Loi sur la mise en quarantaine et pourrait entraîner jusqu'à six mois d'emprisonnement ou des amendes pouvant aller jusqu'à 750 000 $. Pour soumettre les renseignements relatifs à la quarantaine, tous les voyageurs entrant au Canada par avion doivent utiliser ArriveCAN, et ce, avant de monter à bord. ArriveCAN est accessible sous forme d'application mobile pouvant être téléchargée sur Google Play ou dans l'App Store d'Apple et en ouvrant une session en ligne. Vous devez fournir les renseignements sur votre voyage et vos coordonnées, un plan de quarantaine approprié, et l'autoévaluation des symptômes de la COVID-19, à moins d'être exempté de l'une de ces obligations. Les voyageurs doivent être prêts à montrer leur reçu ArriveCAN à leur arrivée au Canada.- Un agent des services frontaliers vérifiera qu'ils ont soumis leurs renseignements par voie électronique. Les voyageurs qui ne soumettent pas les renseignements requis par voie électronique avant de monter à bord de leur vol pourraient faire l'objet de mesures coercitives, qui peuvent varier entre un avertissement verbal à une amende. Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou d'aide, visitez Canada.ca/ArriveCAN.

À titre de rappel, toute personne qui se sent malade ne pourra monter à bord d'un vol puisqu' elle présente un risque pour les autres. En cas de symptômes (fièvre, toux, difficulté́ à respirer) pendant le vol, le passager doit en aviser immédiatement l'équipage de conduite.

Il incombe au passager de s'assurer qu'il est autorisé à entrer au Canada. Si l'entrée lui est refusée, le passager sera responsable de son propre retour. Vous trouverez de plus amples informations sur les exigences sur le site Web du gouvernement du Canada.

Pour les passagers en transit: Les voyageurs qui transitent par le Canada, qui ne franchissent pas physiquement un point d'entrée frontalier et qui restent dans la zone stérile n'ont pas à subir un test de dépistage à l'arrivée. Si les voyageurs franchissent un point d'entrée frontalier et entrent au Canada, ils devront subir un test de dépistage à l'arrivée et passer jusqu'à trois nuitées dans un hôtel approuvé par le gouvernement en attendant les résultats du test. Une fois qu'ils auront reçu les résultats du test, et si leur résultat est négatif, ils pourront poursuivre leur voyage (cela inclut la possibilité de prendre les transports publics, y compris un autre vol au Canada). Si un voyageur doit inopinément entrer au Canada en raison de retards ou d'annulations imprévues de son vol de correspondance, il peut être exempté du test de dépistage à l'arrivée et de l'obligation de se mettre en quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement, mais il pourrait être obligé de séjourner dans un hôtel à proximité et de se mettre en quarantaine jusqu'à son prochain vol. Les voyageurs qui ont besoin de directives supplémentaires seront dirigés vers les responsables de la santé publique.