Tupperware Brands Corporation est une entreprise mondiale de produits de consommation. Elle commercialise, fabrique et vend des solutions de préparation, de stockage et de service centrées sur le design pour la cuisine et la maison sous la marque Tupperware. Elle conçoit principalement des produits fonctionnels pour aider à stocker, servir et préparer les aliments. L'entreprise exerce ses activités dans quatre régions géographiques : Asie-Pacifique, Europe (Europe, Afrique et Moyen-Orient), Amérique du Nord et Amérique du Sud. La gamme de produits de la marque Tupperware comprend des ustensiles de cuisine, des couteaux, des produits pour micro-ondes, des textiles en microfibre, des articles liés à la filtration de l'eau et toute une série de produits pour les consommateurs nomades. Ses produits comprennent la bouteille congelable XtremAqua, la batterie de cuisine universelle, les hachoirs SuperSonic et d'autres encore. Elle distribue ses produits dans environ 70 pays par l'intermédiaire de représentants indépendants dans le monde entier. Elle possède plus de 8 500 brevets de conception fonctionnelle et d'utilité pour des produits de cuisine et de maison axés sur la recherche de solutions.