Turk Hava Yollari AO est une société basée en Turquie, qui fournit des services de transport aérien de passagers et de fret. Elle opère dans les secteurs d'activité suivants : Le transport aérien (Aviation), qui consiste principalement en des services de transport aérien domestique et international de passagers et de fret, ainsi que les services de maintenance technique (Technique), qui consistent principalement en des services de réparation et de maintenance d'avions et en la fourniture d'un soutien technique et d'infrastructure lié au secteur de l'aviation. Ses filiales comprennent : THY Teknik AS, engagée dans les services de maintenance des avions, ainsi que THY Ucus Egitim ve Havalimani Isletme AS, engagée dans la formation et les opérations aéroportuaires. La société dessert toutes les destinations intérieures ainsi que le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud.