Turkish Airlines a nommé Ali Türk au poste de Chief Cargo Officer à compter du 1er janvier 2024, suite à la démission de Turhan Özen, qui occupait ce poste depuis octobre 2016. Turhan Özen, qui a rejoint Turkish Airlines avec plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, a considérablement augmenté les revenus et la part de marché mondiale de la marque de fret de la compagnie aérienne, Turkish Cargo. Début 2022, Turkish Cargo a déménagé à SmartIst, la plus grande installation de fret aérien d'Europe, et a enregistré des améliorations significatives en matière d'orientation client, de qualité de service et de gamme de produits au cours de cette période.

M. Türk est diplômé du département d'ingénierie industrielle de l'Université technique d'Istanbul et a suivi un programme de MBA pour cadres dans la même université. Il a commencé sa carrière en 1999 et a occupé des postes chez Basak Hayat Insurance, Ülker Group of Companies et Ceva Logistics avant de rejoindre Turkish Airlines en 2011. Il a été nommé responsable du fret en 2012.

En mai 2016, il a commencé à travailler pour Turkcell, et de mars 2017 à décembre 2023, il a occupé le poste de directeur général adjoint de la gestion de la chaîne d'approvisionnement à Turkcell et dans les sociétés de son groupe, responsable de l'approvisionnement, de la logistique, de la location, de la gestion des données contractuelles, des droits de transition, de la construction et des processus immobiliers. Entre-temps, Turkish Airlines a modifié sa structure organisationnelle, le poste de directeur commercial devenant celui de directeur des opérations. Suite à cette décision, Kerem Sarp, qui occupait le poste de directeur commercial, restera directeur général d'Ajet Air Transport, et Mehmet Akif Konar a été nommé directeur des opérations.