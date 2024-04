Turmalina Metals Corp. est une société de ressources minérales basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés de ressources minérales en Amérique du Sud. La principale propriété de la société est le projet San Francisco, situé dans la province de San Juan, en Argentine, qui comprend plusieurs propriétés et accords d'option. Le projet San Francisco comprend El Tapau, Cerro Negro, Don David et Santa Barbara. En outre, la société a conclu un accord d'option pour acquérir une participation de 100 % dans le projet Chanape, situé au Pérou. Le projet San Francisco est situé dans le département de Calingasta, dans le centre-ouest de la province de San Juan en Argentine, à environ 130 km au nord-ouest de la capitale San Juan. Le projet Chanape est situé sur le flanc ouest de l'ouest occidental du Pérou central. Le projet Chanape consiste en 20 concessions minières contiguës couvrant un total de 676,99 hectares. Ses filiales comprennent Aurora Mining S.A et Aurora Copper Peru S.A.C.

Secteur Sociétés minières intégrées