Turners Automotive Group Limited est une société de services financiers intégrés basée en Nouvelle-Zélande, qui opère principalement dans le secteur automobile. Les secteurs d'activité de la société comprennent la vente au détail d'automobiles, la finance, l'assurance, la gestion du crédit et la gestion d'entreprise et autres. Le segment Auto retail offre des services de remarketing (véhicules à moteur, camions, machines lourdes et biens commerciaux) et d'achat de biens à vendre. Le secteur de la finance fournit des financements basés sur des actifs aux consommateurs et aux PME. Le secteur de l'assurance est engagé dans la commercialisation et l'administration d'une gamme de produits d'assurance-vie et d'assurance des consommateurs. Le secteur de la gestion du crédit fournit des services de recouvrement, de gestion du crédit et de récupération des créances aux entreprises et aux PME. Son écosystème automobile facilite la vie de ses clients en leur permettant d'acheter, de vendre, de financer et d'assurer leur véhicule par l'intermédiaire de ses marques et de ses entreprises. Les activités de la société sont situées en Nouvelle-Zélande et en Australie.