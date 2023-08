Turners Automotive Group Limited est une société intégrée de services financiers automobiles basée en Nouvelle-Zélande. Elle opère principalement dans le secteur automobile et fournit des services dans les trois domaines clés que sont la vente au détail d'automobiles, le financement et l'assurance, et les systèmes de gestion de la dette. Elle développe une base de services financiers par l'acquisition d'un certain nombre de sociétés de financement à travers la Nouvelle-Zélande. Son activité est axée sur le désinvestissement d'une série d'actifs non essentiels et a continué à se développer à la fois par une croissance organique et des acquisitions stratégiques alignées sur sa stratégie d'entreprise de services financiers. Ses marques comprennent Oxford Finance, DPL Insurance Limited, Autosure, EC Credit Control et Turners Group NZ. Oxford Finance fournit des services financiers flexibles pour les particuliers, les véhicules et les petites et moyennes entreprises. Autosure est un fournisseur de polices d'assurance de protection des propriétaires de véhicules automobiles pour le secteur de la vente au détail de véhicules automobiles en NZ en proposant une suite de produits d'assurance par le biais d'un réseau de concessionnaires agréés.