Turning Point Brands, Inc. : A proximité d'un support moyen terme important 23/06/2021 | 09:07 Tommy Douziech 23/06/2021 | 09:07 achat En attente

Cours d'entrée : 43.09$ | Objectif : 57.45$ | Stop : 37.43$ | Potentiel : 33.33% La valeur Turning Point Brands, Inc. revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 42.14 USD, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 57.45 $. Synthèse D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est mauvais.

Points forts Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sous-secteur Tabac - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TURNING POINT BRANDS, INC. -3.30% 821 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL.. 20.79% 156 103 BRITISH AMERICAN TOBACCO PL.. 3.19% 89 549 SMOORE INTERNATIONAL HOLDIN.. -26.57% 31 274 IMPERIAL BRANDS PLC 4.20% 20 769 GODFREY PHILLIPS INDIA LIMI.. -6.05% 648 BRITISH AMERICAN TOBACCO KE.. 24.79% 416

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 434 M - 364 M Résultat net 2021 52,0 M - 43,6 M Dette nette 2021 235 M - 197 M PER 2021 18,9x Rendement 2021 0,49% Capitalisation 821 M 821 M 688 M VE / CA 2021 2,43x VE / CA 2022 2,21x Nbr Employés 408 Flottant 93,2% Prochain événement sur TURNING POINT BRANDS, INC. 12/08/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 43,09 $ Objectif de cours Moyen 63,80 $ Ecart / Objectif Moyen 48,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Lawrence S. Wexler President, Chief Executive Officer & Director Louie Reformina Chief Financial Officer David E. Glazek Chairman Christian Allen Senior Vice President-Information Technology Sarah Evans Director-Scientific & Regulatory Affairs