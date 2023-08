Turpaz Industries Ltd présente ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Turpaz Industries Ltd a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 30,63 millions USD, contre 30,31 millions USD il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 2,49 millions USD, contre 4,2 millions USD l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies était de 0,02 USD, contre 0,04 USD il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 0,02 USD contre 0,04 USD il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 61,54 millions d'USD, contre 57,71 millions d'USD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 5,47 millions d'USD, contre 8,12 millions d'USD il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,05 USD, contre 0,08 USD il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 0,05 USD contre 0,08 USD il y a un an.