Turtle Beach Corporation (Turtle Beach) est une société de technologie audio et de jeux. Turtle Beach développe, commercialise et vend des produits sous les marques Turtle Beach et ROCCAT. Turtle Beach est un fournisseur de solutions de casques pour une utilisation sur de multiples plateformes, y compris les consoles de jeux vidéo et de divertissement, les consoles portables, les ordinateurs personnels (PC), les tablettes et les appareils mobiles. Sa marque de périphériques pour PC, ROCCAT, crée des claviers, des souris et d'autres accessoires destinés au marché des jeux sur PC. La marque Turtle Beach est présente sur le marché des casques de jeu avec un portefeuille de casques pour les consoles Xbox, PlayStation et Nintendo, ainsi que pour les PC et les appareils mobiles/tablettes. Elle comprend également la marque Neat Microphones, qui crée, fabrique et vend des microphones numériques USB (Universal Serial Bus) et analogiques. Ses filiales comprennent VTB Holdings, Inc, Voyetra Turtle Beach, Inc, TBC Holding Company LLC, Turtle Beach Europe Limited et TB Germany GmbH.

Secteur Matériel informatique