TuSimple Holdings Inc. est une entreprise mondiale de technologie de conduite autonome. Elle est principalement engagée dans l'exploitation et le développement de camions autonomes et d'un réseau de fret autonome (AFN). La société exploite ses semi-remorques autonomes de niveau 4 (L4) équipés de sa technologie de conduite autonome. Elle a également conclu un partenariat avec un équipementier, le groupe TRATON, en particulier ses marques de semi-remorques Navistar et Scania, qui cherche à fabriquer des semi-remorques autonomes L4 spécialement conçus et capables d'intégrer sa technologie de conduite autonome, et à établir des partenariats avec d'autres équipementiers. Outre les équipementiers, elle dépend d'autres tiers, tels que le groupe ZF, Knorr-Bremse et NVIDIA, pour produire des composants pour les semi-remorques autonomes L4. TuSimple Path est un produit qui permet des opérations autonomes à travers les réseaux et comprend des fonctionnalités telles que le logiciel de conduite autonome embarqué, le système de supervision des opérations autonomes TuSimple Connect basé sur le cloud et l'assistance routière d'urgence.

Secteur Matériels et logiciels intégrés