Tutor Perini Corporation est une entreprise de construction qui propose des services d'entreprise générale, de gestion de la construction et de conception-construction à des clients privés et à des organismes publics dans le monde entier. Le segment Civil de la société est spécialisé dans la construction de travaux publics et dans le remplacement et la reconstruction d'infrastructures dans plusieurs régions géographiques des États-Unis. Le segment Bâtiment fournit des services à des marchés de construction spécialisés pour des clients privés et publics, notamment dans les domaines de l'hôtellerie et des jeux, des transports, des soins de santé, des bureaux commerciaux, des installations gouvernementales, du sport et du divertissement, de l'éducation, des établissements pénitentiaires, de la biotechnologie et bien d'autres. Le segment Specialty Contractors de la société est spécialisé dans les systèmes électriques, mécaniques, de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) et de protection contre l'incendie pour une gamme de projets de construction civile et de bâtiments dans les marchés finaux de l'industrie, du commerce, de l'hôtellerie et des jeux, et des transports en commun.

Secteur Construction et ingénierie